Электронный билет в электротранспорте Харькова начнет действовать до конца года

Система "Электронный билет" будет запущена в Харькове до конца 2017 года, сначала в трамваях и троллейбусах, а затем систему соединят с метро, сообщил заместитель городского головы Евгений Водовозов.

"Мы однозначно начнем его (электронный билет – ИФ) запускать в этом году. Внедрение единого электронного билета начнется с наземного транспорта, потом соединим его с метро, чтобы было комфортно и удобно, в первую очередь, пассажирам", - цитирует Е.Водовозова пресс-служба горсовета.

По словам Е.Водовозова, бумажные билеты при этом отменять не будут.

Как сообщалось, 21 декабря 2016 года Харьковский горсовет дал согласие на заключение инвестиционного договора с инвестором для внедрения системы "Электронный билет" в городском электротранспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе).

"Поручить Харьковскому городскому голове от имени Харьковского городского совета заключить инвестиционный договор на внедрение системы "Электронный билет" в городском электротранспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе) г. Харькова с победителем конкурса по отбору инвестора - ООО "Финансовая компания "Платежный центр", - говорится в принятом решении.