События

11:56 05.08.2017

Во Львове пациенту психбольницы, ранившему 15 человек, объявлено подозрение в покушении на убийство

Пациенту львовской областной психбольницы, который накануне взял в заложники несколько десятков человек и ранил 15 человек, объявлено подозрение в покушении на убийство, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Мужчину содержат под стражей в одном из корпусов Львовской областной психиатрической больницы.

В свою очередь директор департамента здравоохранения Львовской обладминистрации Ирина Микичак на своей странице в соцсети написала, что трое пациентов находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются медики больницы скорой помощи и 8-й клинической больницы Львова.

Также департамент здравоохранения назначил служебное расследование по этому инциденту.

Как сообщалось, 4 августа пациент психбольницы взял в заложники более 70 других пациентов и начал угрожать им физическим насилием. Позже он разбил окно и стеклом ранил 10 человек. Во время штурма травмы получили еще 5 полицейских.

В результате 6 человек госпитализировали, трое из них в тяжелом состоянии.

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Интерфакс-Украина
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