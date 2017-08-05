Прокуратура АРК открыла дело из-за визита группы Scooter в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту въезда немецкой группы Scooter во временно оккупированный Крым с нарушениями украинского законодательства, сообщает интернет-издание "Крым. Реалии" со ссылкой на пресс-секретаря прокуратуры АРК Татьяну Тихончик.

"По обращению народного депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Белоцерковца о нарушении требований украинского законодательства коллективом немецкой группы Scooter, прокуратура Автономной Республики Крым внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 332-1 УК Украины по факту нарушения иностранцами порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 8 лет лишения свободы)", – рассказала пресс-секретарь.

По ее словам, прокуратура направит запросы в компетентные органы Германии о предоставлении международной правовой помощи, чтобы осуществить допрос участников группы.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник встречался в Гамбурге с менеджером группы Scooter, чтобы отговорить музыкантов от выступления в аннексированном Крыму. Однако музыканты прибыли в Крым для выступления на фестивале ZBFest в Балаклаве 4-5 августа.

После прибытия группы Scooter в Крым посол в интервью немецким изданиям заявил, что призвал организаторов кастинг-шоу "Германия ищет суперзвезду" (Deutschland sucht den Superstar) исключить из жюри фронтмена Scooter Эйч Пи Бакстера (H.P.Baxxter), "который злостно нарушает законы другого государства".

А.Мельник также назвал визит группы в Крым "не только скандалом, но и преступлением с серьезными правовыми последствиями".

Группа Scooter – немецкий музыкальный коллектив, созданный в 1993 году и исполняющий электронную танцевальную музыку.