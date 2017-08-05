События

11:37 05.08.2017

Плотницкий и его окружение присваивают средства из РФ под видом "инвестиций"

Лидеры так называемых "ДНР/ЛНР", несмотря на критическое состояние социально-экономической ситуации на Донбассе, продолжают поиск путей собственного обогащения, в частности, за счет денежных средств из РФ, констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Глава т.наз. "ЛНР" Игорь Плотницкий и близкий круг его сторонников осуществляют хищение финансовых поступлений из РФ под видом "инвестирования" в развитие сетей продовольственных магазинов и автомобильных заправочных станций. Владельцы таких объектов, по договоренности, вынуждены возвращать 100% "инвестированных" средств под угрозой прекращения их частной предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении ГУР на странице в Фейсбуке в субботу.

Украинская разведка также информирует, что командование российских оккупационных войск рассматривает программу руководства РФ "Репатриация беженцев на Донбасс" как дополнительный источник пополнения личного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. С этой целью формируются списки вакансий специальностей, смежных с военными, для дальнейшей передачи в Краснодарскую общественную организацию "Центр развития региона". Наряду с этим представители ФСБ РФ активизировали работу на территории России по выявлению среди потенциальных репатриантов лиц, которые в свое время получили профессиональную подготовку по "дефицитным" военно-учетным специальностям.

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