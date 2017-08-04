В полиции Донецкой области не хватает 4 тыс. сотрудников – Жебривский

В полиции Донецкой области на сегодняшний день не хватает 4 тыс. сотрудников, сообщает глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"4 тыс. некомплект в Донецкой области сотрудников полиции. Это огромная проблема. Руководитель очень приличный человек, следователь, а вообще следователи - это люди с "голубой кровью", это люди с хорошим высшим юридическим образованием. Думаю, у господина Невгада все получится. Он недавно назначен, хотя и без согласования со мной. Думаю, работникам полиции в Донецкой области надо повышать заработную плату в первую очередь. Простите, не так много желающих сегодня (работать в полиции Донецкой области - ИФ)", - заявил П.Жебривский в эфире канала "112.Украина".

Как сообщалось, полковник полиции Виталий Невгад был назначен руководителем полиции Донецкой области и представлен коллективу ведомства 20 июля.

До этого назначения В.Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области – начальника следственного отдела. Представляя коллективу облуправления полиции нового руководителя главка В.Аброськин отметил, что за 3 года служить в зону боевых действий добровольно приехали считанные правоохранители, а В.Невгад был одним из первых: в зоне проведения антитеррористической операции он с декабря 2014 года.