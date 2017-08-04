События

17:44 04.08.2017

За два года при исполнении обязанностей погибли 18 полицейских

За два года существования Национальной полиции Украины при исполнении служебных обязанностей погибло 18 полицейских, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Только за два года существования Нацполиции при исполнении своих служебных обязанностей 18 полицейских погибли. Не на внешнем фронте, а на внутреннем", - сказал П.Порошенко на торжествах по случаю Дня Нацполиции в пятницу в Киеве.

По его словам, наилучшей оценкой работы Нацполиции является доверие украинских граждан. Глава государства отметил, что уровень доверия населения к новой полиции достиг уровня более 50%.

"Я хочу попросить вас, делайте все, уважаемые полицейские, чтобы не утратить это доверие, а приумножать его", - сказал П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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