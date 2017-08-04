Рассмотрение приватизационных споров по английскому праву должно сопровождаться повышением эффективности исполнения судебных решений – юристы

Киев. 4 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Законодательная инициатива относительно защиты инвесторов по английскому праву, предусмотренная одобренным правительством законопроектом о приватизации, должна реализовываться на фоне повышения эффективности исполнения судебных решений, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

Советник юридической фирмы "Астерс" Дмитрий Шемелин отмечает, что в действующем правовом поле "проблема скорее не в английском праве - с точки зрения уровня развития договорного права и украинский Гражданский кодекс вполне адекватен".

"Проблема заключается в его применении судами, которые и сами по себе имеют довольно низкий уровень доверия со стороны инвесторов. Даже если передать все споры на рассмотрение "нормального" иностранного арбитража, все равно, во власти украинских судов заблокировать признание и исполнение арбитражного решения в Украине", - пояснил он.

При этом юрист подчеркнул, что выбор английского или другого иностранного права между сторонами договора возможен только при наличии "иностранного элемента".

"В случае приватизации наиболее реальным таким элементом будет иностранец как сторона договора. То есть, в приватизационном договоре между двумя украинскими компаниями иностранное право выбрать не получится", - сказал он.

Советник Адвокатского объединения "Арио" Кирилл Юхно отмечает, что для применения норм английского права необходимо, в частности, внести изменения в действующий Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК). В то же время, он отметил, что, несмотря на многомесячную работу по доработке проектов процессуальных кодексов, в настоящее время, размещенный на сайте Верховной Рады Украины проект нового ХПК не позволяет передать на разрешение международного коммерческого арбитража споры о приватизации.

"Действующее законодательство относит приватизационные споры к компетенции хозяйственных судов Украины. Хозяйственные суды Украины вправе применять нормы зарубежного права при разрешении дел, но представляется, что смысл законодательной инициативы заключался в том, чтобы обеспечить потенциальным инвесторам уверенность и предсказуемость разрешения споров относительно их участия в процессах приватизации в Украине в авторитетном международном арбитраже (Лондон, Стокгольм, Париж) с применением права, вызывающего доверие", - сказал он.

Вместе с тем, К.Юхно также подчеркнул, что рассмотрение споров о приватизации государственного украинского имущества в иностранном арбитраже, не влияет на наличие существующей в Украине проблемы с исполнением судебных решений.

"Решения, как государственных судов Украины, так и международных арбитражей подлежат исполнению государственной исполнительной службой при Минюсте. Согласно данным Минюста, только 5% судебных решений в Украине исполняются. До того момента, пока в Украине не начнет эффективно работать система исполнения судебных решений доверие инвесторов будет под большим вопросом. И законодателю, и Минюсту, и профессиональному юридическому сообществу необходимо продолжать работу над повышением эффективности исполнительного производства", - констатировал он.

В свою очередь, партнер юридической фирмы "Василь Кисиль и Партнеры" Александр Бородкин считает, что предложение правительства можно назвать достаточно радикальным для украинской правовой доктрины, так как исторически все отношения с государственными органами и органами местного самоуправления, в том числе хозяйственные, регулировались украинским правом, а споры рассматривались украинскими судами.

Вместе с тем, он согласен с тем, что возможностью применять английское право не смогут воспользоваться украинские инвесторы по приватизационным договорам.

"Чтобы применить иностранное право хотя бы одной из сторон должно быть иностранное лицо. Отношения с украинскими юридическими и физическими лицами все же должны регулироваться правом Украины. Получается, украинские и иностранные инвесторы будут в несколько неравных условиях при участии в приватизационных конкурсах", - пояснил он.

В свою очередь, партнер международной арбитражной и судебной практики Юридического бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (ЕПАП Украина) Маркиян Ключковский считает, что, исходя из общей логики права, английское право вполне может быть применено к приватизационным договорам между Фондом госимущества Украины (ФГИУ) и покупателем-инвестором.

"Несмотря на многочисленные особенности, по своей природе - это обычный договор купли-продажи, при наличии иностранного элемента в отношениях, например - покупатель-иностранец, можно подчинить иностранному праву", - сказал он.

При этом М.Ключковский отметил, важность того, как законопроект будет прописан в части согласования применения иностранного права с необходимостью прописывать в таком договоре инвестиционные и социальные обязательства, являющиеся наиболее проблемными в приватизационных договорах.

"Большим преимуществом английского права и одной из причин его популярности в договорных отношениях является его малая "зарегулированность", когда стороны максимально гибки в своих договоренностях, их формулировках и оформлении, и суд или арбитраж, решая спор по такому договору, отдает предпочтение, в первую очередь, тому, о чем договорились стороны", - сказал он.

В то же время, юрист отметил, что подчинить сферу приватизации иностранному праву не только невозможно формально, так как госорганы в своей деятельности руководствуются законодательством Украины, но и невозможно с практической точки зрения.

"Сложно себе представить, что ФГИУ или другие государственные органы смогут полноценно выполнять свои функции, опираясь, скажем, на английское законодательство и правила. В этой части риски могут оставаться существенными, ведь практически каждый из шагов, которые осуществляются во время этой стадии, может быть обжалован участником процесса в украинский суд. Например, участником тендера (аукциона) может быть обжаловано его проведение с точки зрения процедуры. Такие иски, вполне вероятно, будет рассматриваться в украинском суде по украинскому праву", - считает М.Ключковский.

В свою очередь, управляющий партнер международной юридической компании N&D Андрей Довбенко отметил, что процедура исполнения решений международных арбитражных институций, в том числе и Лондонского международного арбитражного суда (LCIA), урегулирована международными конвенциями и нормами национального законодательства Украины. При этом Гражданский процессуальный кодекс Украины устанавливает исчерпывающий перечень документов, необходимых для признания решения иностранного суда.

В то же время, украинское законодательство не предусматривает возможности проверки содержания решений иностранных судов в плане их обоснованности и законности. Одним из немногих возможных оснований для отказа в исполнении решения международной арбитражной институции является ненадлежащее уведомление ответчика о рассмотрении дела, вследствие чего он был лишен возможности принять участие в судебном процессе.

"Актуальная практика Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел свидетельствует о том, что для удовлетворения судом соответствующего ходатайства необходимо предоставить суду не только доказательства отправки уведомления о рассмотрении арбитражного дела, но и получения ответчиком такого уведомления. В то же время, случаи отказа украинскими судами в предоставлении разрешения на исполнение решения иностранного суда встречаются не часто и, можно сказать, являются исключением из правила", - сказал юрист.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что законопроект о приватизации в Украине, одобренный правительством и направленный до подачи в парламент на совет реформ при президенте, позволит инвесторам получить защиту по английскому праву.