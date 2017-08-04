Сезон атлантических ураганов в 2017 г. будет интенсивнее обычного

Штормовая активность в Атлантике в 2017 году будет выше долгосрочных средних показателей, говорится в окончательном прогнозе Университета штата Колорадо (CSU) на текущий сезон, завершающийся 30 ноября.

Причиной является нейтральная фаза феномена Эль-Ниньо и температура выше обычного в тропических широтах.

При этом CSU снова повысил оценку ожидаемого числа тропических систем, которые могут сформироваться над Атлантическим океаном: предполагается, что не менее 16 (против ожидавшихся в июле 15, а в апреле - 11) из них в этом сезоне получат собственное имя (то есть могут оказаться существенное влияние на погодные условия, АПК и рынки энергоносителей), из них 8 могут быть признаны ураганами. В трех случаях ожидается скорость ветра не менее 111 миль в час (179 км/ч или почти 50 м/с), что соответствует категории 3 и выше по шкале Саффира - Симпсона, всего таких категорий пять.

Вероятность того, что как минимум один из них достигнет побережья, оценивается в 62% при долгосрочном среднем показателе в 52%.

По оценкам Института страховой информации США, в 18 штатах Атлантического побережья расположены жилые и коммерческие здания и объекты инфраструктуры общей стоимостью свыше $28,3 трлн, которые могут в той или иной степени пострадать в случае любого из масштабных ураганов. Наиболее уязвимым штатом с точки зрения сельского хозяйства является Флорида, в этом году отмечается повышенная угроза для нефтегазовых установок на шельфе Мексиканского залива.

В среднем за 30 лет с 1981 по 2010 годы включительно над Атлантикой формировалось 12 "именных" штормов и 6 ураганов (из них половина не ниже категории 3) в год. Сезон официально длится с 1 июня по 30 ноября, хотя может выходить за эти рамки, наиболее разрушительные ураганы обычно наблюдаются с 20 августа до начала октября.

По данным Национального центра ураганов (NHC) США, в этом году зафиксированы уже 5 штормов над Атлантикой. Обычно это число достигается не раньше 31 августа. В июне из-за тропического шторма "Синди" был эвакуирован персонал буровых установок и платформ в Мексиканском заливе, были приостановлены 17% нефтедобывающих мощностей.

В 2016 году CSU прогнозировал 15 ураганов на сезон, и его ожидания оправдались. В 2015 году прогноз предполагал всего 8 ураганов, но их оказалось 11.