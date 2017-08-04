Прокуратура передала "Укрзализныце" 1 тыс. задержанных Погранслужбой полувагонов

За рішенням Печерського районного суду м. Києва Головна військова прокуратура передала ПАТ "Укрзалізниця" 1 тис. заарештованих залізничних піввагонів, що належали компанії, пов'язаній із колишнім міністром доходів і зборів України Олександром Клименком, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

"Головна військова прокуратура за рішенням Печерського суду передала 1 тис. заарештованих, затриманих Державною прикордонною службою і митними органами України, тисячу заарештованих залізничних піввагонів", - сказав він на спільному брифінгу з головою правління ПАТ "Укрзалізниця" Войцехом Балчуном у Києві в п'ятницю.

А.Матіос зазначив, що ці вагони до конфіскації належали ТОВ "Юнісон Груп", яка пов'язана з колишнім міністром доходів і зборів О.Клименком.

За словами А.Матіоса, особливо багато вагонів, на яких було маркування "Юнісон Груп", прибуло з Росії з вантажем.

"Орієнтовна вартість 1 тис. залізничних піввагонів - вони майже всі нові з терміном експлуатації три-чотири роки - становить $40 млн", - зазначив А.Матіос.

Він повідомив, що, за попередніми оцінками експертів, піввагони, які належать розшукуваному О.Клименку, щомісяця приносили дохід від 10 до 12 млн грн, і протягом 2013-2017 років за рахунок експлуатації цих вагонів надійшов прибуток у сумі близько 400 млн грн.

Водночас головний військовий прокурор зауважив: "Нам вдалося не допустити збитків тих людей, які, не знаючи, що це Клименко, орендували вагони і доставити до кінцевих станцій вантаж".

За словами А.Матіоса, щоб уникнути будь-яких корупційних ризиків із боку держави, під час зберігання цього майна і щоб уникнути його псування, було ухвалено рішення передати 1 тис. вагонів у розпорядження "Укрзалізниці".

Головний військовий прокурор додав, що ці піввагони, перебуваючи в державній власності, зможуть приносити щорічний прибуток від експлуатації на суму близько 150 млн грн.

"Це дасть можливість щомісяця перераховувати дохід від їх експлуатації з моменту арешту піввагонів до остаточного рішення суду про конфіскацію... - перераховувати до держбюджету на окрему статтю, що передбачено ст. 46 (інші доходи, які в установленому порядку зараховуються до загального фонду державного бюджету)", - пояснив А.Матіос.