События

13:51 04.08.2017

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях на полигоне в Киевской области

На одном из военных полигонов Киевской области в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще 5 военных получили травмы, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Сегодня, 4 августа, около 11:00 на одном из военных полигонов Киевской области во время проведения боевых стрельб в результате разрыва артиллерийского боеприпаса один военнослужащий погиб, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести", - сообщает Генштаб ВСУ на странице в "Фейсбук" в пятницу.

Отмечается, что раненым была оказана неотложная медицинская помощь, они эвакуированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает комиссия и представители правоохранительных органов для установления причины и обстоятельств чрезвычайной ситуации.

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Интерфакс-Украина
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