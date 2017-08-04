Офис НАБУ открылся в Одессе

Офис Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) открылся в Одессе в пятницу.

Как передает корреспондент "Интерфакс-Украина", на открытие офиса в Одессу прибыли директор НАБУ Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Одесскую область представлял глава обладминистрации Максим Степанов.

По словам А.Сытника, по штатному расписанию в офисе будет 24 сотрудника, в т.ч. 16 детективов. В настоящее время отобраны уже 8 детективов. При этом офис открылся без руководителя: 4 конкурса на должность главы Одесского отделения НАБУ не увенчались успехом, сейчас идет 5-й конкурс, в котором принимают участие несколько десятков человек.

Директор НАБУ добавил, что помимо текущих коррупционных дел одесский офис будет уделять внимание местной специфике: незаконной застройке побережья, коррупции в таможне, коррупции на крупных государственных предприятиях, в т.ч. Одесском припортовом заводе. В фокусе внимания офиса будет Юг Украины.

"Приоритеты работы будут определяться в центральном управлении с учетом той информации, которую будет получать территориальное управление… Специфика региона – береговая линия… По Одесской таможне по-разному писали: была коррупция, потом не было коррупции, потом вроде опять появилась в Одессе. Конечно, это будет в зоне нашего особого внимания", - сказал А.Сытник, пообещав озвучить информацию о расследовании ряда дел в сфере коррупции, касающихся Одессы, осенью.

Общественная приемная НАБУ в Одессе будет располагаться во 2-м админкорпусе Одесской ОГА на ул.Канатной.