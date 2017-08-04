События

12:31 04.08.2017

Розенко призывает работодателей адаптировать рабочие графики к аномальной жаре

Работодатели могут адаптировать рабочие графики к аномальной жаре, но централизовано вводить сиесту необходимости нет, считает вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"В Украине нет оснований говорить о том, что эти периоды солнечной активности или жары являются долгими. На самом деле это короткие периоды: неделя, десять дней, но у нас нет таких погодных условий, как в Италии, Греции, Испании, когда это занимает два-три месяца", - сказал П.Розенко в эфире "112 Украина" в пятницу.

Вице-премьер отметил, что законодательство дает право работодателям и представителям местных властей принимать меры для сохранения здоровья и трудового потенциала работников.

"Я бы призывал сегодня, в этот непростое, такое трудное время в контексте погодных условий всех работодателей активно использовать возможности плавающих графиков работы, когда возможно позволить сотрудникам меньше работать в жару, отработав в другое время", - сказал П.Розенко.

Он добавил, что работодателям стоит большее внимание обращать на то, чтобы температура на рабочем месте сотрудников была в пределах нормы.

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