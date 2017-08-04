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11:30 04.08.2017

Суд арестовал "вертолетную площадку Януковича"

Апелляционный суд г.Киева наложил арест на земельные участки площадью более 2 га и расположенную на них недвижимость, которые принадлежат ООО "Амадеус Ко", сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Апелляционный суд г.Киева по представлению ГПУ вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках объектах недвижимости так называемой "вертолетные площадки Януковича", владельцем которого является ООО "Амадеус Ко", - написал Ю.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что имущество передано на ответственное хранение ГП "Финансирование инфраструктурных проектов"

Позже в этот день пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины уточнила, что Апелляционный суд г.Киева принял соответствующее решение 3 августа. Арест касается земельных участков площадью более 2 га и расположенных на них более 5 объектов недвижимости по адресу: г.Киев, Парковая дорога.

Как сообщалось, ООО "Амадеус Ко" выступило заказчиком строительства вертолетной площадки для тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

В мае 2012 года глава временной контрольной комиссии по изучению ситуации вокруг застройки Парковой аллеи и днепровских склонов столицы депутат Киевского горсовета Александр Бригинец заявлял о намерении Киевсовета обратиться в органы прокуратуры и Государственную инспекцию архитектурно-строительного контроля относительно проверки законности строительства вертолетной площадки для президента Украины и соответствия возводимого объекта проектной документации.

До этого, бывший тогда лидером партии "УДАР", ныне мэр Киева Виталий Кличко обжаловал в Окружном административном суде Киева строительство вертолетной площадки для президента Украины на столичных склонах Днепра, подав иск для признания противоправным и отмены решения Киевсовета от 28 декабря 2010 года № 525/5337, согласно которому ООО "Амадеус Ко" получило в аренду на 25 лет земельные участки площадью 2,18 га.

Позже здание КВЦ неоднократно подвергалось обыскам правоохранителей.

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Интерфакс-Украина
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