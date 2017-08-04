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11:22 04.08.2017

МИД Украины предупреждает о забастовке в аэропорту "Эль-Прат" в Барселоне

Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины предупреждает украинцев о забастовке службы контроля безопасности в аэропорту "Эль-Прат" в Барселоне (Испания).

"4.08 и последующие дни – предупредительная забастовка службы контроля безопасности международного аэропорта "Эль-Прат" в Барселоне", - сказано в сообщении департамента консульской службы МИД на странице в микроблоге Твиттер в пятницу.

В сообщении отмечается, что связаться с консулом Украины в Барселоне можно по телефону +34 629 38 29 36.

По информации местных СМИ, сотрудники службы контроля безопасности аэропорта "Эль-Прат" в испанской Барселоне объявляют забастовку: 4 августа они остановят работу на 4 часа. Аналогичные частичные забастовки запланированы на воскресенье, понедельник и еще один день в конце недели. 14 августа работники объявят полноценную забастовку на сутки.

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Интерфакс-Украина
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