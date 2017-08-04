События

09:27 04.08.2017

Турчинов испытал под Донецком "глушилку" антиукраинского телерадиовещания

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Донецк" провел испытания первого опытного образца комплексной системы информационного противодействия.

Как сообщается в пятницу утром на персональном сайте А.Турчинова, секретарь СНБО отметил, что как и было обещано, комплексная система информационного противодействия, которую должны развернуть вдоль линии разграничения в зоне проведения АТО, "позволит эффективно блокировать антиукраинское телерадиовещание".

"Что важно, эта система позволяет избирательно блокировать аналоговые, цифровые и спутниковые телерадиоканалы, которые распространяют сепаратистскую и пророссийскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира", - отметил он, напомнив, что по его запросу ресурсы на эту систему были выделены Кабинетом министров Украины из резервного фонда.

А.Турчинов сообщил, что испытания прошли успешно: "Российские и сепаратистские каналы были надежно заблокированы, а украинские без каких-либо препятствий уверенно принимались телерадиоприемниками".

Руководитель Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Леонид Евдоченко доложил секретарю СНБО Украины, что после завершения испытаний системы нужно до четырех месяцев для ее развертывания вдоль всей линии разграничения.

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Интерфакс-Украина
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