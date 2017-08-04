Иностранные представители поделились опытом с пресс-офицерами в зоне АТО

Иностранные советники при Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины провели тренинги с пресс-офицерами из зоны проведения антитеррористической операции, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Иностранные советники при Министерстве обороны и Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины Койт Хартус и Эдвард Джонс провели тренинги по стратегическим коммуникациям с офицерами связи с общественностью и пресс-офицерами органов военного управления, которые выполняют задачи в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в пятницу утром.

Иностранные представители провели серию выступлений на тему межведомственного взаимодействия и коммуникации в условиях возможных кризисных ситуаций. Также они поделились своим опытом работы в этом направлении.

С категорией пресс-офицеров были проведены практические занятия, на которых были смоделированы различные критические ситуации, которые могут возникнуть во время работы в экстремальных условиях. "Наши офицеры попробовали себя в разных ролях используя опыт иностранных коллег", подытожили в пресс-центре.