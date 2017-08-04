События

07:04 04.08.2017

Пожар в небоскребе в ОАЭ потушен – СМИ

Огнеборцам удалось потушить пожар в 79-этажном небоскребе в г.Дубай (ОАЭ), сообщили СМИ со ссылками на местные власти.

По их данным, с огнем удалось справиться к 04:00 по местному времени, пожарные не обнаруживают открытых очагов горения, но продолжают проливать пострадавшие от огня этажи здания.

Возгорание в одном из высочайших жилых небоскребов мира - Torch Tower - началось в ночь на пятницу на 9-м этаже здания, огонь стал быстро распространяться вверх. Силы гражданской обороны и полиции сумели своевременно эвакуировать жильцов, пострадавших нет.

Это второй пожар в здании, название которого переводится с английского как "Башня-факел", отмечают наблюдатели. Первый раз небоскреб горел в 2015 году.

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Интерфакс-Украина
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