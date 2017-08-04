Харьковская полиция задержала гражданина Турции, перевозившего 5 тыс. таблеток с эфедрином

Сотрудники управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с сотрудниками управления патрульной полиции города остановили автомобиль с 29-летним пассажиром - гражданином Турции, который перевозил большое количество таблеток, содержащих прекурсор эфедрин.

"При проведении поверхностного осмотра салона автомобиля и пассажира обнаружен принадлежавший гражданину Турции полиэтиленовый пакет, в котором находилось 8 пакетов с таблетками лекарственного средства "Актифед" приблизительным количеством 5 тыс шт., которые в своем составе содержат прекурсор эфедрин. По словам гражданина, обнаруженные таблетки хранились у него для дальнейшего изготовления наркотических средств и психотропных веществ, с целью дальнейшего сбыта наркопотребителям", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В настоящее время решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.