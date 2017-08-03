Вашингтон может рассмотреть возможность поставок оружия Украине, но пока таких поставок не осуществлял – госдеп

Власти США не исключают, что в будущем может быть принято решение о поставках Украине оборонительного вооружения, заявила в четверг на брифинге представитель госдепа Хизер Нойерт.

"Мы не поставляли оружие (Украине - ИФ)", - сказала она журналистам.

"Тем не менее, такой вариант существует", - отметила Х.Нойерт.

В конце июля газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила со ссылкой на американских официальных лиц, что сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине.

"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.