Большинство жителей Донбасса против введения визового режима с РФ

Почти каждый третий житель Донецкой области (29%) и каждый десятый Луганской области (10%) поддерживают возможное введение визового режима с РФ, но абсолютное большинство - против, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им.И.Кучерива в июле 2017 года.

Против визового режима с РФ высказались 72% респондентов в Луганской области и 55% в Донецкой.

Согласно опросу, биометрический загранпаспорт имеют 3% жителей Луганской и 2% Донецкой области. Действующие Шенгенские визы в старых паспортах имеет каждый сотый житель Луганской области и каждый двадцатый - Донецкой. При этом абсолютное большинство респондентов указали, что у них вовсе нет загранпаспортов (82% в Луганской обл., 63% в Донецкой обл.).

Тех, кто хотя бы раз посещал страны ЕС в Донецкой области (24%) больше, чем в Луганской (15%). Абсолютное же большинство проживающих в регионе ни разу не бывали в странах ЕС.

При этом на территории РФ хотя бы раз в жизни бывали 64% жителей Луганской области и 52% Донецкой.

Согласно результатам опроса, прежде всего гражданином Украины ощущают себя 62% респондентов в Луганской области и 40% в Донецкой.

Значительная часть опрошенных считает себя носителем региональной идентичности (жителем, прежде всего, города/села или региона) - 22% в Луганской и 47% в Донецкой области.

Большинство опрошенных жителей Донбасса утверждают, что в повседневной жизни используют только русский язык – 47% в Луганской области и 62% в Донецкой. Только украинским языком в повседневной жизни пользуется значительно больше жителей Луганской области (19%), чем Донецкой (3%). В равной степени украинским и русским языками утверждают, что пользуются 34% жителей Луганской и 35% жителей Донецкой областей.

Отвечая на вопрос об интеграционном пути Украины, в Луганской области за вступление в ЕС выступили 14% респондентов, в Таможенный союз - 27%, против присоединения к какой-либо из организаций - 31%.

В Донецкой области вступление в ЕС поддерживает больше респондентов, чем в Луганской - 32%. А сторонников вступления в Таможенный союз меньше - 29%. Не поддерживают присоединение ни к ЕС, ни к ТС 36% жителей области.

При этом вступление в НАТО поддерживает каждый третий житель Донецкой области, военный союз с РФ и другими странами СНГ - 16%, за внеблоковый статус Украины - 36% опрошенных.

В Луганской области сторонников военного союза с РФ больше (17%), чем вступления в НАТО (10%). За внеблоковый статус страны - 39% жителей области.

Опрос был проведен на подконтрольной Украине территории с привлечением сети фирмы "Ukrainian Sociology service" 1-11 июля 2017 года в Донецкой области и 8-26 июля – в Луганской. В каждом из регионов опрошено по 500 респондентов. Погрешность выборки составляет 4,6%.