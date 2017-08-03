События

13:52 03.08.2017

В Киеве откроется крупнейший в стране паспортный сервис

Государственное предприятие "Документ" 12 августа откроет в Киеве самый крупный в Украине "Паспортный сервис" по оформлению биометрических загранпаспортов и ID-карт.

Как сообщается на сайте ГП "Документ" в четверг, паспортный сервис будет расположен на пл. Победы на третьем этаже универмага "Украина". В настоящее время там идет ремонт, устанавливается оборудование.

"Площадь "Паспортного сервиса" составляет 1,400 тыс. кв. м. Для приема документов, фотографирования и снятия биометрических данных будут использоваться 27 рабочих станций. Получить готовые документы граждане смогут в девяти окнах выдачи", - сказано в сообщении

Планируется, что новый паспортный центр, который будет функционировать по принципу открытого пространства, сможет принять более 1,5 тыс. чел. в день.

В сообщении отмечается, что новый столичный центр станет 26-м в сети "Паспортного сервиса". Месяц назад ГП "Документ" расширило "Паспортный сервис" в Харькове. Также планируется расширение Центра обслуживания граждан во Львове (ул. Словацкого, 1.)

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