Жаркая погода сохранится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки погоду Украины продолжит определять жаркий и сухой тропический воздух, лишь на севере местами неустойчивая погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ожидается погода без осадков, лишь ночью, утром в северной части страны местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 16-21°, в южных областях 20-24°; днем 35-39°, в северных областях 29-34°, на высокогорье Карпат около 25°.

В Киеве – без осадков, температура ночью 19-21°, днем 32-34°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 августа самая высокая температура (днем) была +37,7 в 2010 году, самая низкая (ночью) +8,5 в 1907 году.

5 августа в западных и северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 18-23°, днем 28-33°; в южной части ночью 20-25°, днем 33-39°.

В Киеве ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 21-23°, днем 31-33°.

3 августа температура воды в Черном и Азовском морях 23-28°, в Днепре возле Киева 24°.