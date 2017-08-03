Вкладчикам строек Войцеховского по Харьковскому шоссе придется достроить элеектросети за собственный счет

Вкладчикам строительных объектов Анатолия Войцеховского, расположенных по Харьковскому шоссе в Киеве, необходимо самоорганизоваться и достроить электрические сети за собственный счет, пишет советник мера столицы, народный депутат Дмитрий Белоцерковец на своей Facebook-странице.

"Дома недостроены в части электроснабжения и существующее временное подключение не выдержит зимней нагрузки, а соответственно могут "сгореть" и пострадать сети всего микрорайона, который вследствие этого может остаться без электричества. Обязанность застройщика, всегда увеличивать мощности сетей и подводить их к строящимся объектам. Войцеховский, само собой, это не делал, желая, что бы деньги тратили, либо жильцы, либо "Киевенерго", либо город", - отметил он.

Д.Белоцерковец добавил, что по пути самоорганизации для решения этой проблемы уже пошли вкладчики проблемных строек по ул.Олевской, ул.Булгакова.

"Город в таких случаях оказывал, и будет оказывать, всестороннюю поддержку, но не имеет права оплатить подключение к домам, которые у него не на балансе. Обманутым вкладчикам необходимо заняться самоорганизацией, сброситься и достроить электросети", - подытожил он.

Советник мера добавил, что по стройкам Войцеховского по Харьковскому шоссе есть и другая, хоть и менее глобальная, проблема - многомиллионные долги за электричество (плата за электричество начисляется по коммерческому тарифу, поскольку дома не сданы в эксплуатацию).

По его информации, из семи строек Войцеховского по Харьковскому шоссе, пять домов не введены в эксплуатацию, два - введены "фиктивным способом через решения судов до 2014 года"; дома строились самозахватом, без разрешительных документом, могут быть опасными для жителей.

Как сообщалось, жители ряда строительных объектов Анатолия Войцеховского, расположенных в районе Дарницкой площади в Киеве, в среду около 22:30 перекрыли Харьковское шоссе из-за отключения электроэнергии.

Генеральная прокуратура Украины в конце октября 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении застройщика Анатолия Войцеховского, подозреваемого в совершении ряда уголовных преступлений и создании организованной преступной группы.

А.Войцеховский был задержан 15 июля 2016 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 12,5 млн грн, создании организованной преступной группы и друг их преступлениях.

Печерский райсуд г.Киева избрал А.Войцеховскому меру пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 14 млн грн, после внесения которой он должен находиться по месту своего фактического проживания.