События

09:40 03.08.2017

В Киеве из-за жары значительно вырос уровень загрязнения воздуха

В Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха превысил норму в несколько раз в местах скопления транспорта, сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

"На сегодняшний день мы наблюдаем в некоторых точках повышение уровня загрязняющих веществ: пыль, оксид углерода, диоксид азота и формальдегид. Мы фиксируем превышение формальдегида в пять раз, диоксина азота - до 4,5 раз", - заявил С.Чумак телеканалу "112.Украина" в четверг.

По его словам, повышение уровня загрязнения воздуха фиксируется в районе Бессарабской площади, Московской площади, Оболонского проспекта, ул.Попудренко. В то же время в парковых зонах уровень загрязненности воздуха не зафиксирован.

В ведомстве рекомендовали людям, имеющим хронические заболевания, избегать мест массового скопления автотранспорта.

Как сообщалось, по прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве днем 3 августа температура воздуха достигнет 35-37°, осадков не ожидается.

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