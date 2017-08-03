События

09:00 03.08.2017

Новые ключевые министры назначены в японском правительстве

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ определил состав нового правительства, сообщил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга.

На пост главы оборонного ведомства назначен Ицунори Онодера, который уже занимал этот пост с декабря 2012 года по сентябрь 2014 года. Предыдущий министр обороны - Томоми Инада - ушла в отставку из-за скандала с документами о деятельности японских миротворцев.

Пост главы МИД отведен 54-летнему Таро Коно, получившему образование в США. Фумио Кисида, который возглавлял внешнеполитическое ведомство с 2012 года, переходит на один из руководящих постов в Либерально-демократическую партию.

Министры финансов, торговли, а также сам генсек кабинета сохранили свои посты.

Перестановки в кабинете министров, как отмечают наблюдатели, связаны с резким падением доверия к правительству и самому премьеру, представляющему ЛДП страны, на фоне ряда нелицеприятных скандалов и просчетов.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 30 раз обстреляли позиции сил АТО

В августе политические советники лидеров "нормандского формата" проведут встречу, – Геращенко

Правоохранители проводят обыск в горсовете Бучи

Против белорусских компаний, поставляющих продукцию ОРДЛО, будут введены санкции

С начала АТО погибли почти 470 десантников

ПОСЛЕДНЕЕ

Новые ключевые министры назначены в японском правительстве

Запрет для американцев на поездки в КНДР вступит в силу с 1 сентября - госдеп

Правительство Японии подало в отставку

Специальная рабочая группа проверит соблюдение правил пожарной безопасности в заведениях на побережье Одессы

Трамп подписал закон о санкциях против РФ, так как согласен с необходимостью жестких мер, никакого давления не ощущал - Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Парты, письменные столы на price.ua
РЕКЛАМА