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07:02 03.08.2017

Трамп подписал закон о санкциях против РФ, так как согласен с необходимостью жестких мер, никакого давления не ощущал - Белый дом

Президент США Дональд Трамп поставил подпись под законом о дополнительных санкциях против РФ, КНДР и Ирана, потому что поддерживает принцип оказания жесткого давления, а не потому что кто-то оказывал на него давление, заявила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Нет, он подписал, потому что поддерживает идею о давлении (на эти три страны - ИФ), поддерживает предложенные принципы", - сказала она, отвечая на вопрос, чувствовал ли президент, что на него оказывают давление, чтобы он подписал этот документ.

С.Сандерс напомнила, что Д.Трамп не согласен с некоторыми техническими положениями закона, однако одобряет изложенные в нем общие принципы.

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Интерфакс-Украина
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