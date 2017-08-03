Житель Одесской области ранил полицейского садовой тяпкой

Полиция начала уголовное производство по ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины по факту причинения телесных повреждений полицейскому в Одесской области.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в области, инцидент произошел 1 августа, после того, как в 21.00, в Николаевское отделение Лиманского отдела полиции области поступил вызов от 28-летней жительницы с.Стрюково. По словам женщины, ее 62-летний отец в ходе ссоры несколько раз ударил ее рукой по лицу.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу полиции, которая попыталась утихомирить мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. Однако когда правоохранители выходили из дома, мужчина внезапно выскочил из-за гаража и ударил садовой тяпкой работника полиции, причинив ему телесные повреждения в виде резаной раны левого предплечья.

После этого злоумышленник был доставлен в отделение полиции, а 34-летнего пострадавшего полицейского отвезли в больницу для оказания медицинской помощи. Ведется расследование инцидента.