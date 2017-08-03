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02:02 03.08.2017

18 человек, включенных в списки на обмен, категорически не хотят быть переданными боевикам ОРДЛО – Лутковская

18 человек, включенные боевиками ОРДЛО в списки на обмен пленными, категорически не хотят быть переданными боевикам на временно оккупированные территории, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

"На сегодняшний день мы определили категорию лиц, которые категорически отказываются быть субъектами обмена, отказываются быть переданы на территорию неподконтрольную украинскому правительству ... Сегодня мы имеем минус 18 человек, которых запрашивала сторона "ДНР", - заявила омбудсмен в эфире "5 канала".

Кроме того, В.Лутковская отметила, что боевики подтвердили наличие в заложниках только 70 человек из 137, находящихся у боевиков по информации украинской стороны.

"На сегодняшний день нам подтвердили 70 человек, обещают подтвердить еще дополнительно. Но мы запрашиваем значительно большее количество, мы запрашиваем 137 человек, которые по нашей информации находятся на неподконтрольной территории", - отметила омбудсмен.

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