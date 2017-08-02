Трамп: США вместе с союзниками и друзьями будут противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны РФ

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Вашингтон не потерпит вмешательства в свои демократические процессы.

"Я также выступаю за то, чтобы ясно дать понять, что Америка не позволит вмешательства в наш демократический процесс, и что мы вместе с нашими союзниками и друзьями будем противостоять подрывной деятельности и дестабилизации со стороны России", - говорится в заявлении Д.Трампа, опубликованном в связи с подписанием закона об антироссийских санкциях.

При этом американский президент подчеркнул, что подписанный им закон "содержит существенные изъяны".