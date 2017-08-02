Правоохранители проводят обыск в горсовете Бучи

Следователи прокуратуры Киевской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в среду проводят санкционированный судом обыск в помещениях Бучанского городского совета (Киевская обл.) с тем, чтобы найти документы и доказательства в уголовном производстве по факту декларирования недостоверной информации одним из руководителей органов местного самоуправления.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе прокуратуры Киевской области, следователь обратился с запросом о получении определенных документов, однако ответ на его запрос так и не поступил.

В облпрокуратуре указали, что в ходе досудебного расследования установлены многочисленные факты незаконной регистрации прав на недвижимое имущество, введенное в эксплуатацию вопреки установленному порядку, а затем реализованное физическим и юридическим лицам.

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, открытого по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

В настоящее время следственные действия продолжаются: служебные лица горсовета выдают необходимые документы в добровольном порядке.