События

14:42 02.08.2017

С начала АТО погибли почти 470 десантников

С начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 467 военнослужащих Высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины, сообщил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

"467 крылатых пехотинцев отдали свою жизнь за свободу и независимость Украины. Героические подвиги воинов-десантников в Славянске и Красном Лимане, на Саур-Могиле и Карачуне, в Изварино, Дебальцево, Авдеевке и многих других городах Донецкой и Луганской навсегда войдут в каждое украинское сердце символом стойкости и верности Военной присяге", - сообщил В.Муженко в ходе торжеств по случаю Дня высокомобильных десантных войск в Днепропетровской области, информирует пресс-служба Министерства обороны в среду.

Приветствуя десантников, В.Муженко отметил, что с началом российской агрессии, Высокомобильные десантные войска оказались одними из самых боеспособных компонентов Вооруженных Сил Украины.

Около 3,8 тыс. воинов-десантников награждены государственными и ведомственными наградами, за мужество и героизм, проявленные при исполнении боевых задач, в том числе 20 присвоено звание Герой Украины, шесть из них - посмертно.

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Интерфакс-Украина
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