Суд вернул "Межигорье" Януковича в собственность государства

Киевский апелляционный хозяйственный суд по представлению прокуратуры Киева 1 августа принял решение о признании недействительными договоров, по которым правительственная резиденция "Межигорье" (Киевская обл.) выбыла в 2007 году из государственной собственности.

"Следующий шаг – судебное решение об ответственности Януковича(экс-президента Украины Виктора – ИФ), Ставицкого (экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда – ИФ) и других за незаконную сделку диктатора", - написал в среду утром на своей странице в "Фейсбук" генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщалось, 16 марта 2017 года министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявил, что Министерство инициирует подачу кассационной жалобы на решения судов, которыми признана законность отчуждения комплекса "Межигорья" частной фирмой "Мединвесттрейд" в НАК "Надра Украины".

"Было несколько политических решений национализировать этот комплекс. Однако юридически сооружения "Межгорья" до этого времени принадлежат компаниям, апеллированной с семьей Януковичей. Команда Минприроды знает юридический путь возвращения комплекса в собственность народа Украины и начинает судебный процесс его возвращения",- цитировала О.Семерака пресс-служба Кабмина.

По словам министра, по поручению Минприроды и НАК "Недра Украины" подало кассационную жалобу на постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда и решения Хозяйственного суда г.Киева по делу №6/655 о признании недействительным договора мены от 25 сентября 2007 года.

О.Семерак подчеркнул, что законность такой сделки длительное время никто не оспаривал, соответственно сроки подачи кассационной жалобы были пропущены. А уже в ноябре 2007 года компания "Мединвесттрейд" продала резиденцию "Межигорье" другой малоизвестной фирме под названием "Танталит", которая владеет комплексом по сегодняшний день и фигурирует во многих криминальных делах, связанных с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. Позже ООО "Мединвесттрейд" вообще было ликвидировано.

"Мы начали процедуру возврата в государственную собственность объектов Минприроды на территории "Межигорья", которые были отчуждены сомнительным путем через хитросплетения юридических договоров. Призываем общественность следить за ходом этого дела и поддержать Минприроды в суде", - отметил министр.