Киев переходит на безналичную оплату парковки – Кличко

С 10 августа в Киеве парковку можна будет оплатить через паркомат, sms или приобрести месячный талон, заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала 112 в понедельник.

"С 10 августа столица переходит на безналичную оплату парковки: водители могут оплатить через паркомат, sms или приобрести месячный талон на парковку", – сказал он.

Мэр столицы отметил, что каждый житель Киева видит, насколько сложной является ситуация с парковками, ведь машины стоят везде и, как правило, занимают по две полосы движения на каждой улице. Уже два года в Верховной Раде на рассмотрении находится законопроект по упорядочению парковки, но на сегодня он принят только в первом чтении.

"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок надо навести. Поэтому, с 10 августа обращения наличных средств в сфере парковки столицы не будет вообще. И парковщиков не будет. Водители могут оплатить парковку через паркоматы, sms или месячные талоны на оплату парковки, которые можно купить в киосках продажи прессы или информационных киосках", подчеркнул В.Кличко.

Он подтвердил, что такой эксперимент продлится до вступления в силу так называемого "закона о парковке". "С 10 августа человеческий фактор будет минимизирован. Если кто-то после 10 августа потребует с вас наличные за парковку, можете смело звонить в полицию. Очень надеемся на ответственность водителей. А этот большой оборот теневой наличности должен перестать существовать", - подчеркнул мэр столицы.