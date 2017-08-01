К системе ProZorro за год присоединилось более 18 тыс. новых госзаказчиков - МЭРТ

К системе электронных публичных закупок ProZorro с августа 2016 года присоединилось более 18 тыс. новых государственных заказчиков, а количество проведенных процедур выросла на 550% - до 991,5 тыс. процедур.

Как сообщает во вторник пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, 1 августа 2017 года исполняется год с момента полного перехода на электронные публичные закупки через систему ProZorro.

Также согласно аналитике ProZorro, на 384% выросло количество участников (предприятий или физических лиц-предпринимателей, принявших участие хотя бы в одном тендере), а сумма объявленных торгов увеличилась почти в 10 раз - с 75 млрд грн до 725 млрд грн.

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Мы уже работаем над новым законом о допороговых закупках, который обеспечит наличие данных по всем закупкам в электронной системе. Мы хотим, чтобы в будущем все закупки проходили через ProZorro и одновременно планируем упростить процедуры допороговых закупок для государственных заказчиков. Мы также работаем над пилотным проектом Центральной закупочной организации, которой государственные органы могут делегировать свои типовые закупки", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова.

В свою очередь Директор ГП "Прозорро" Василий Задворный отметил, что сейчас они ожидают целый ряд законодательных изменений, которые смогут добавить необходимый для системы фунционал. В частности, обсуждается вопрос развития сервисов для контролирующих органов.

Как сообщалось, система ProZorro была запущена в пилотном режиме в феврале 2015 года.

ProZorro – группа электронных площадок, объединенных в единую систему с общим пулом поставщиков. В апреле 2016 года стартовал первый этап внедрения электронной системы госзакупок, а с 1 августа 2016 года использование электронной системой стало обязательным для остальных государственных заказчиков.