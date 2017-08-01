Лес и подстилка горят на Херсонщине из-за установившейся жары

Во вторник на территории Гладковского лесничества Голопристанского лесного хозяйства (Херсонская обл.) возникло два очага возгорания леса, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на вечер среды в ГСЧС сообщили, что установили площадь возгораний, а также уже локализовали их на площади 3 га. "Спасатели вместе с лесниками проводятся мероприятия по полной ликвидации пожара", - говорится в обнародованной информации.

Ранее в ГСЧС отмечали, что в готовности для пожаротушения находится вертолет Ми-8 Министерства обороны Украины и пожарная авиация Службы. А также добавляли, что пожары вспыхнули на фоне установившейся жары.

Кроме этого, 1 августа вблизи с.Коханы Голопристанского района на территории земель запаса Великокардашинского сельского совета возникло возгорание лесной подстилки отдельными очагами на площади около 4 га.

"К тушению пожара привлечены 15 единиц техники и 68 человек личного состава, в том числе от ГСЧС 12 единиц техники и 58 человек личного состава", - говорится в информации пресс-службы.