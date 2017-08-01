В Киеве задержаны двое наркодилеров, распространявших кокаин в ночных клубах

Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили группу злоумышленников, которые распространяли кокаин среди клиентов ночных клубов, задержаны двое подозреваемых.

Согласно сообщению столичного управления СБУ, во время обыска на месте проживания злоумышленников и в ночных развлекательных заведениях были найдены весы для фасовки наркотиков, кокаин, пакетики для упаковки наркотических веществ, деньги и записки, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). В настоящее время ведется следствие для привлечения к ответственности всех фигурантов дела.