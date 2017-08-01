События

15:57 01.08.2017

Госгеонедр приостановила действие лицензий захваченных шахт ДТЭК до окончания АТО

Государственная служба геологии и недр (Госгеонедр) Украины приостановила действие специальных разрешений на пользование недрами на захваченных боевиками шахтах "ДТЭК Свердловантрацит", "ДТЭК Ровенькиантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса" до окончания антитеррористической операции (АТО).

Согласно приказу Госгеонедр №331 от 28 июля 2017 года, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", действие лицензий приостановлено на основании писем вышеуказанных компаний.

Как сообщалось, ДТЭК 15 марта 2017 года заявил об утрате контроля над всеми своими предприятиями на НКТ. В 2011-2013 гг. эти три угольных объединения добывали около 17-19 млн тонн угля ежегодно.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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