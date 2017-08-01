Украина передала в ЕСПЧ поминутный график захвата Крыма

Показания полусотни свидетелей и около сотни видеоматериалов, касающихся аннексии Крыма, направила Украина в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, сообщил правительственный уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лещина.

"Под каждую видеозапись у нас есть или свидетельство лица, делавшего аудиозапись, или которое было "на картинке", - рассказал И.Лещина в эфире "5 канала".

"Мы сделали три отдельных графика. Один - входа российских войск. Мы показали, какая часть когда заходила, где разгружалась, когда она оттуда ушла. А отдельно мы сделали график захвата украинской инфраструктуры. У нас есть информация, график захватов или блокирований украинских военных частей - и там, особенно касаемо конца февраля-начала марта, у нас вообще есть информация по часам или минутам", - добавил он.

Всего в Страсбурге рассматривают пять исков против РФ – не только об аннексии Крыма, но и об агрессии на Донбассе, доказательства которой украинская сторона намерена предоставить уже через два месяца.