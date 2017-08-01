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12:15 01.08.2017

Для введения накопительной пенсионной системы будет разработан отдельный законопроект – Минсоцполитики

Рабочая группа Министерства социальной политики разработает отдельный законопроект о введении в Украине накопительной пенсионной системы, сообщил заместитель министра соцполитики Николай Шамбир.

"Для введения накопительной системы необходимо решить ряд вопросов, и мы не стоим на месте: создана рабочая группа по внедрению накопительной системы. Она выписала перечень вопросов, которые необходимо решить для внедрения накопительной системы", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

Замминистра отметил, что после формирования такого перечня будет осуществляться поиск их решения этих вопросов.

"Эти вопросы мы урегулируем и, в соответствии с этим, будет подготовлен законопроект, который будет содержать решение всех этих вопросов: кто платит взносы, каков размер этих взносов, кто оперирует этими средствами, кто вкладывает, отвечает, система гарантирования", - сказал Н.Шамбир.

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Интерфакс-Украина
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