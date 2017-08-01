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05:01 01.08.2017

Госдеп и Пентагон разработали план поставки оборонительного вооружения Украине - WSJ

Сотрудники Госдепартамента США и Пентагона разработали план, предусматривающий поставки оборонительного вооружения Украине для противостояния пророссийским боевикам на оккупированных территориях Донбасса, сообщает в понедельник газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на американских официальных лиц.

"Пентагон и госдеп разработали план по поставке Украине противотанковых ракет и другого оружия и ожидают одобрения предложений со стороны Белого дома", - отмечает издание.

По его информации, речь, среди прочего может идти о противотанковых ракетных комплексах Javelin и о средствах ПВО.

Собеседники газеты заверили, что глава Пентагона Джеймс Мэттис одобрил предложения. А представитель оборонного ведомства Мишель Балданца отметила, что США "не исключали вариант передачи летального оборонительного вооружения Украине".

Спецпредставитель госдепа США по Украине Курт Волкер на прошлой неделе во время переговоров с европейскими официальными лицами заявил, что решение о предоставлении "оборонительного оружия" Украине, вероятно, будет принято, однако стопроцентной гарантии нет.

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Интерфакс-Украина
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