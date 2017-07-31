События

22:43 31.07.2017

Пожары в развлекательных заведениях в Одессе связаны с нарушением противопожарных правил

Пожары в развлекательных заведениях на побережье Одессы связаны с нарушениями противопожарных правил, сообщил в ходе аппаратного совещания в Одесском горсовете руководитель 6-го спецотряда Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области Александр Плохач.

"В случае ресторана "Хуторок у моря" – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации мангала. А в ночном клубе "Пляжнике" и ресторане "Стронг Хаус" – это нарушение правил эксплуатации электропроводки", - сказал он.

Как сообщалось, в ночь на 30 июля пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" на побережье Одессы в районе 13-й ст. Большого Фонтана, а 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон" в Одессе. Днем 31 июля в одесской Аркадии произошел пожар в пиццерии.

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