Под Киевом микроавтобус влетел в фуру, есть жертвы

Микроавтобус врезался в фуру в Киевской области, один человек погиб, двое получили травмы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

ДТП произошло в понедельник в районе н.п. Стоянка (Киево-Святошинский район, Киевская обл.), когда на въезд в Киев была остановлена фура из-за температурного режима. В этот момент в нее врезался микроавтобус Renault, в котором находились 6 человек.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса потерял сознание.

В результате аварии один человек погиб, двое травмированы, подчеркнули в полиции.