ГАСИ не выявила нарушения при выдаче градостроительной документации застройщику бывшего Сенного рынка

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) по результатам внеплановой проверки предоставления градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка бывшего Сенного рынка в Киеве не обнаружила нарушения законодательства.

"По результатам проверки установлено, что на момент получения застройщиком градостроительных условий основания для отказа отсутствовали. Таким образом, на данный момент они являются действительными", - сообщил госсекретарь Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Максим Малашкин на брифинге в Киеве в понедельник.

Как сообщалось, ГАСИ в мае 2017 года начала проверку соблюдения норм законодательства уполномоченным органом по вопросам градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации (КГГА) при предоставлении ним градостроительных условий по проекту строительства жилищно-офисного центра по ул. Воровского, 15-а, ул. Олеся Гончара, 38-б, ул. Олеся Гончара, 48/2, в Шевченковском районе столицы (территория бывшего Сенного рынка).

Как уточнили в ГАСИ, проверка была начата на основании соответствующего обращения мэра Киева Виталия Кличко.