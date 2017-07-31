Полиция проверяет сообщение о минировании Суворовского райсуда Одессы

Правоохранители проверяют здание Суворовского райсуда Одессы и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных веществ и предметов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 14:04 по линии "102" поступило анонимное сообщение о минировании суда.

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи следственно-оперативная группа полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.