События

15:18 31.07.2017

Полиция проверяет сообщение о минировании Суворовского райсуда Одессы

Правоохранители проверяют здание Суворовского райсуда Одессы и прилегающую территорию на наличие взрывоопасных веществ и предметов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в 14:04 по линии "102" поступило анонимное сообщение о минировании суда.

На месте происшествия работают специалисты-взрывотехники, кинологи следственно-оперативная группа полиции и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Интерфакс-Украина
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