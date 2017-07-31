События

14:16 31.07.2017

Скончалась актриса Жанна Моро

Французская актриса Жанна Моро скончалась на 90-м году жизни в своей квартире в Париже, сообщает издание Le Point.

Моро в возрасте 19 лет вышла на театральную сцену, а через несколько лет впервые снялась в кинофильме.

Наибольшее признание Моро получила в фильмах режиссёров "новой волны".

Среди ее самых известных работ картины "Лифт на эшафот" Луи Маля, "Ночь" Микеланджело Антониони, "Процесс" Орсона Уэллса, "Жюль и Джим" и "Невеста была в чёрном" Франсуа Трюффо, "Дневник горничной" Луиса Бунюэля, "Керель" Райнера Вернера Фассбиндера и другие.

Она была удостоена премии Венецианского кинофестиваля в 1958 году, приза Каннского кинофестиваля 1960 года за фильм "Семь дней, семь ночей", за вклад в развитие кино ей были вручены, в том числе "Золотой лев" Венецианского фестиваля, награда Европейской академии киноискусства, почётная "Золотая пальмовая ветвь" Каннского кинофестиваля, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля

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