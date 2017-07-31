В ЕС озабочены судьбой демократии в Венесуэле, Европарламент не признают выборы в учредительное собрание

Евросоюз выразил глубокое сожаление в связи с насилием и волнениями в Венесуэле 30 июля во время выборов в учредительное собрание.

"События последних 24 часов укрепили озабоченность Европейского союза судьбой демократии в Венесуэле", - заявил в понедельник представитель Европейской внешнеполитической службы.

В ЕС выразили соболезнования семьям погибших и призвали все стороны воздержаться от насилия. При этом выражено осуждение "чрезмерным и непропорциональным применением силы" органами безопасности, а на правительство Венесуэлы возложена ответственность за соблюдение верховенства права и основных гражданских прав, таких, как свобода выражения мнений и право на мирные демонстрации.

По мнению Брюсселя, учредительное собрание Венесуэлы избрано при сомнительных обстоятельствах и часто с применением насилия. Поскольку судьба демократии в Венесуэле является заботой всех стран региона и партнеров Венесуэлы по всему миру, ЕС обещает впредь содействовать политическому урегулированию кризиса.

В свою очередь, председатель Европарламента Антонио Таяни заявил, что евродепутаты не признают итогов состоявшихся в Венесуэле выборов в учредительное собрание. "Совершенно ясно, что нынешний режим цепляется за власть, воля народа в том, что сменить режим", - заявил А.Таяни, напомнив, что Европарламент в последней резолюции по Венесуэле высказался за то, чтобы направить делегацию в эту страну.