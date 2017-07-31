Добропорядочность многих судей нового ВСУ вызывает сомнения – посольство США

Кандидаты на должности судей нового Верховного суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия страны, считают в посольстве США.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - говорится в сообщении посольства, опубликованном в понедельник утром в аккаунте в Twitter.

Как сообщалось, 28 июля Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) обнародовала победителей конкурса на должность судей нового Верховного суда и по итогам конкурсного отбора направит в Высший совет правосудия рекомендации по 120 кандидатам о назначении их судьями соответствующих кассационных судов в составе Верховного Суда - административного, хозяйственного, уголовного и гражданского, по 30 судей в каждом из перечисленных судов.

Центр противодействия коррупции (ЦПК) по результатам конкурса сообщил, что 80% судей на должности судей нового Верховного Суда Украины являются действующими или находятся в отставке, каждый четвертый из них получил негативное заключение Общественного совета добропорядочности (ОСД).

При этом он уточняет, что в административном, гражданском и уголовном судах по 25 судей из 30 являются действующими или судьями в отставке, в хозяйственном суде – 18.

"Каждый четвертый будущий судья Верховного Суда, избранный Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС), нарушал права человека, или принимал политически мотивированные решения, или не может объяснить собственные доходы", - отмечают в ЦПК.