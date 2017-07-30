На Винничине задержали инспектора таможни за взятку в 20 тыс грн – Сарган

Прокуратурой Винницкой области разоблачен и задержан таможенник при получении 20 тыс грн неправомерной выгоды, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"По результатам профессиональной и оперативной работы должностных лиц управления по расследованию уголовных производств следователями органов и процессуального руководства прокуратуры Винницкой области и управления СБУ в Винницкой области, в рамках расследования уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, в субботу, 29 июля 2017, в 19.00 разоблачен и задержан на месте происшествия главный государственный инспектор одного из таможенных постов Винницкой таможни главного управления ДФС в Винницкой области, который требовал и получил от лица неправомерную выгоду в сумме 20 тыс грн, за беспрепятственное перемещение без таможенного оформления товаров коммерческого назначения в сверх установленной вес и количество", – написала она на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Л.Сарган добавила, что указанное должностное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины после совершения тяжкого уголовного преступления, а именно получения им неправомерной выгоды.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проведен ряд обзоров и обысков, допрашиваются заявитель, свидетели и подозреваемый.

Она уточнила, что следователями и процессуальными руководителями задержанному вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины, и готовятся ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и ходатайство об отстранении от должности.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.