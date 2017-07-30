События

18:00 30.07.2017

В Венесуэле застрелен кандидат в Конституционную ассамблею

Кандидат в Конституционную ассамблею Венесуэлы Хосе Великс Пинеда был убит в своем доме в городе Сьюдад-Боливар, сообщили в воскресенье правоохранительные органы страны.

Как отмечается, группа неизвестных ворвалась в дом 39-летнего юриста и несколько раз выстрелила в него.

Трагедия произошла накануне вечером, однако известно об этом стало лишь сейчас.

Прокуратура начала расследование по факту гибели юриста.

В воскресенье в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание страны.

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Интерфакс-Украина
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