События

15:40 30.07.2017

США успешно испытали систему противоракетной обороны THAAD

США провели испытание системы противоракетной обороны THAAD на Аляске, сообщил в воскресенье телеканал Эн-би-си со ссылкой на военных чиновников.

В агентстве по противоракетной обороне (MDA) испытание назвали "успешным".

Отмечается, что пуск баллистической ракеты произвел один из самолетов ВВС США, она была перехвачена системой ПРО.

Это испытание поможет США "оставаться на шаг впереди растущей угрозы", отметил глава MDA Сэм Гривс.

"Агентство по противоракетной обороне и военнослужащие 11-й зенитной артиллерийской бригады из Форт-Блисса (Техас) провели успешное противоракетное испытание, используя систему THAAD", - говорится в заявлении MDA.

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Интерфакс-Украина
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